«Челси» определился с новым капитаном

Защитник «Челси» Рис Джеймс в будущем может стать капитаном команды.

По сведениям The Telegraph, в лондонском клубе видят в Джеймсе преемника для нынешнего капитана Сесара Аспиликуэты, который может уйти из команды в конце текущего сезона.

Источник сообщает, что в «Челси» надеются на 23-летнего игрока, он может стать новым капитаном в течение следующих 12-18 месяцев.

В текущем сезоне Джеймс принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор защитника с «Челси» рассчитан до 2028 года.