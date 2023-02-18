Рис Джеймс не поможет «Челси» в предстоящем матче

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс пропустит поединок против «Саутгемптона».

23-летний футболист, недавно залечивший травму, появился на поле в последних трёх встречах «синих», однако в субботней игре Премьер-лиги против «Саутгемптона» его не будет, докладывает Pys. То же самое касается Хакима Зиеша, Тьяго Силвы и Марка Кукурельи.

Рис Джеймс отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами, сыграв в 15 матчах лондонцев в нынешнем сезоне во всех соревнованиях.

«Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 31 набранное очко после 22 туров.