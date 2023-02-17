«МЮ» входит в число клубов, которым интересен Маунт

«Манчестер Юнайтед» тоже интересуется полузащитником лондонского «Челси» Мэйсоном Маунтом, будущее которого на «Стэмфорд Бридж» в данный момент смотрится туманным. Напомним, у игрока заканчивается контракт с «синими» летом 2024 года, а его требования по новому соглашению пока не устраивают руководство.

По информации от журналиста Джеймса Олли, помимо «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», услугами Маунта также интересуется «Манчестер Юнайтед», который не прочь усилиться 24-летним полузащитником.

В нынешнем сезоне на счету Маунта три гола и две результативные передачи в чемпионате Англии. Прошлую кампанию хавбек закончил с 11 голами и 10 ассистами в активе.