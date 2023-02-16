Терзич: «Наверно, «Челси» выдал лучшее выступление в этом году»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич отдал должное лондонскому «Челси» за игру в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против. Напомним, немецкая команда одержала минимальную победу у себя дома 1:0 благодаря голу Карима Адейеми.

«Качество видно сразу. Думаю, «Челси» выдал своё лучшее выступление в этом году. Они были очень хороши с мячом. У «Челси» есть игроки с невероятными качествами впереди. Нам немного повезло с результатом. Свою роль также сыграл голкипер», – заявил Терзич на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч на «Стэмфорд Бридж» состоится 7 марта в 23:00 по московскому времени.