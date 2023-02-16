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Кулибали: «Был счастлив работать с Тухелем, жаль, это длилось недолго»

16 Февраля 2023 • 20:44 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
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18.02 18:00

Центральный защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали вспомнил период работы под руководством Томаса Тухеля.

«Когда я играл в «Наполи», он пытался переманить меня в «ПСЖ». Но в итоге мы встретились с ним в «Челси» в прошлом году. Тренер был полон энтузиазма от моего прихода, только жаль, что продлилось это совсем недолго. Он стал важным участником моего прихода в «Челси», - цитирует Кулибали Альфредо Педулла.

Напомним, что слухам Тухель может вернуться работать в «ПСЖ», где сменит Кристофа Галтье, парижский коллектив ныне переживает период неудач и потерпел три поражения подряд. В начале сезона немецкого специалиста уволили из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Калиду Кулибали
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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