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Леандро Фернандес надеется, что Захарян перейдёт в «Челси»

12 Февраля 2023 • 16:42 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Экс-футболист московского «Динамо» Леандро Фернандес прокомментировал возможный трансфер полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

«Слышал об интересе «Челси» к Захаряну. Он хороший игрок. Надеюсь, у него все же получится перейти в лондонский клуб. Это будет хорошо для российского футбола», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний хавбек сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал шесть голевых передач. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Леандро Фернандес Арсен Захарян
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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