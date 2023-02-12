Леандро Фернандес надеется, что Захарян перейдёт в «Челси»

Экс-футболист московского «Динамо» Леандро Фернандес прокомментировал возможный трансфер полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

«Слышал об интересе «Челси» к Захаряну. Он хороший игрок. Надеюсь, у него все же получится перейти в лондонский клуб. Это будет хорошо для российского футбола», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний хавбек сыграл в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал шесть голевых передач. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.