Обамеянг пропустит субботний матч «Челси», Джеймсу предоставили отдых

Несколько футболистов «Челси» пропустят субботний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона», о чём уже сообщалось в прессе.

По данным Daily Mirror, в субботу «пенсионерам» не поможет нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец не попадёт в заявку, несмотря на обнадёживающие слова Грэма Поттера накануне.

Что касается защитника Риса Джеймса, то тренерский штаб решил предоставить футболисту отдых. Об этом пишет The Athletic.

Матч Премьер-лиги Англии между «Челси» и «Саутгемптоном» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.