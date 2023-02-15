Хаверц назвал цель «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о целях лондонского клуба на оставшуюся часть сезона.

«Наша цель остается прежней — попасть в зону Лиги чемпионов. Все понимают, что нас не устраивает текущее положение, и ожидания перед стартом сезона были совсем другие. Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи», — цитирует Хаверца официальный сайт лондонского клуба.

Хавбек отметил, что когда в середине сезона в команде происходит так много изменений, то всем нужно время для адаптации.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал один ассист.