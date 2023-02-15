Тен Хаг высоко оценивает уровень Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может пополнить ряды «Манчестер Юнайтед» летом.

На прошлой неделе английские СМИ сообщили об интересе «красных дьяволов» к 25-летнему футболисту, который, впрочем, находится не на вершине списка интересов клуба. При этом, по информации журналиста Бэна Джейкобса, «Манчестер Юнайтед» продолжает активно следить за успехами Абрахама, а рулевой команды Эрик тен Хаг высоко оценивает способности игрока и считает его достойным кандидатом на позицию форварда.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Тэмми Абрахама составляет 45 млн евро. В текущем сезоне англичанин забил семь голов и пять раз ассистировал в 29 матчах за «Рому».