Поттер: «Обамеянг до сих пор показывает отличное отношение к делу»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ситуацию с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, который уже несколько матчей подряд не попадает в заявку команды и не выходит на поле.

«Обамеянг до сих пор показывает отличное отношение к делу. У нас в обойме есть другой нападающий – Давид Датро Фофана, который обладает большим потенциалом. Пьер-Эмерик остаётя в нашем составе и по-прежнему является важным игроком», – заключил Поттер на пресс-конференции перед матчем с «Саутгемптоном».

Напомним, Обамеянга недавно исключили из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Габонец летом хочет покинуть «Челси» и вернуться в «Барселону», откуда и перебрался на «Стэмфорд Бридж» полгода назад.