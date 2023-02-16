Хаверц: «Не тот результат, которого мы хотели, но команда показала хорошие знаки»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц прокомментировал поражение своей команды в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1 на «Сигнал Идуна Парк».

«К нам присоединились сразу несколько игроков. Сейчас вы можете увидеть, что взаимосвязь и химия налаживается. Мы сделали ещё одни шаг вперёд, даже несмотря на то, что мы проиграли. Не тот результат, которого мы хотели, но команда показала хорошие знаки», – заявил Хаверц на послематчевой пресс-конференции.

У «Челси» будет возможность отыграться у дортмундской «Боруссии» в ответном матче на «Стэмфорд Бридж», который состоится 7 марта.