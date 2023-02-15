Обамеянг отчаянно хочет вернуться в «Барселону» летом

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг очень сильно хочет вернуться в каталонскую «Барселону», которую покинул перед стартом нынешнего сезона. По информации от издания Sport, габонец жалеет об отъезде из «Камп Ноу» и хочет летом вернуться в команду.

Напомним, Обамеянг уже не входит в планы тренера «Челси» Грэма Поттера, который исключил футболиста из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Руководство «Челси» хочет поскорее избавиться от 33-летнего форварда.

«Барселона» будет пристально следить за габонцем, если «Челси» расторгнет с ним контракт и сделает его свободным агентом. В нынешнем сезоне Обамеянг отметился всего одним голом в АПЛ.