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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не заинтересован в возвращении Абрахама

15 Февраля 2023 • 13:24 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Лондонский «Челси» не заинтересован в том, чтобы возвращать своего бывшего нападающего Тэмми Абрахама из «Ромы». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

В данный момент фаворитом на трансфер футболиста является другой клуб из Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», который тоже находится в активных поисках нового нападающего.

Напомним, Абрахам покинул «Челси» летом 2021 года и за 40 миллионов евро перебрался в «Рому». На счету английского форварда в нынешнем сезоне 6 голами и 3 результативными передачами в итальянской Серии А. В прошлой кампании нападающий забил в чемпионате 17 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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