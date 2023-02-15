«Челси» не заинтересован в возвращении Абрахама

Лондонский «Челси» не заинтересован в том, чтобы возвращать своего бывшего нападающего Тэмми Абрахама из «Ромы». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

В данный момент фаворитом на трансфер футболиста является другой клуб из Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», который тоже находится в активных поисках нового нападающего.

Напомним, Абрахам покинул «Челси» летом 2021 года и за 40 миллионов евро перебрался в «Рому». На счету английского форварда в нынешнем сезоне 6 голами и 3 результативными передачами в итальянской Серии А. В прошлой кампании нападающий забил в чемпионате 17 мячей.