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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэту унесли с поля в кислородной маске

18 Февраля 2023 • 20:01 Комментировать
Челси
0:1
Саутгемптон
окончен

Очень неприятный момент произошёл в концовке матча Премьер-лиги между «Челси» и «Саутгемптоном». Секу Мара при ударе через себя попал по голове или по лицу Сесару Аспиликуэте. Повтор этого момента режиссёры не показали, вероятно, чтобы не страдали впечатлительные зрители.

Врачи долго оказывали помощь Сесару Аспиликуэте. Судя по всему, 33-летний испанец находился без сознания после удара по голове. В итоге Аспиликуэту унесли с поля «Стэмфорд Бридж» на носилках в кислородной маске.

Хочется пожелать Сесару Аспиликуэте здоровья. Будем следить за новостями о его состоянии. Испанец выступает за «Челси» с конца августа 2012 года и является капитаном команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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