Уорд-Праус: «Наш новый старт»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Челси» потерпел неожиданное поражение от безнадежного аутсайдера турнира - «Саутгемптона». Единственный мяч встречи был забит со штрафного - это сделал известный мастер подобных дел Джеймс Уорд-Праус. Как мы уже сообщали, он вплотную приблизился к рекорду Дэвида Бэкхема, после чего прокомментировал события игры:

- Мы строим новый, сежий рестарт. Мне очень нравится наш новый тренер. Он принес команде спокойствие. Мы вышли на поле и просто показали, на что способны. И вы видели это с первой минуты игры до последней, - цитирует слова Уорд-Прауса BBC Sport.