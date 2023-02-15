Аспиликуэта: «Я был зол, когда нам не дали пенальти в матче с «Вест Хэма»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта заявил, что был очень зол после того, как его команде не дали пробить пенальти в концовке матча с «Вест Хэмом» в последнем туре Английской премьер-лиги. Напомним, под занавес встречи мяч после удара полузащитника «Челси» Конора Галлахера попал в руку хавбека «Вест Хэма» Томаса Соучека, но судья не назначил пенальти.

«Почему Поттер не был зол, когда нам не дали пробить пенальти? Не знаю, я могу сказать лишь за себя. Я сидел на скамейке и смотрел повтор. Это было ужасное решение судьи. Было несправедливо, что мы не получили пенальти и не набрали три очка», – заявил Аспиликуэта на пресс-конференции.