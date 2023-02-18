Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление украинского полузащитника Михаила Мудрика за «Челси».

22-летний футболист перешёл в лондонский клуб из донецкого «Шахтёра» за 100 миллионов евро. Мудрик уже сыграл четыре матча за команду, но результативными действиями не отметился.

«Я видел его первую игру за «Челси», когда он вышел на замену. Он вышел очень прилично, обострил игру, и мне кажется, у него огромный потенциал. Он очень быстрый, техничный и очень хорошо чувствует игру. Из недостатков пока что командная игра и игра в обороне. Видно было, что при потере мяча он был не в своей тарелке. Это всё дело наживное, но я считаю, что у него огромный потенциал», — сказал Гуренко.