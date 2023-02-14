​Марш близок к назначению в «Саутгемптон»

«Саутгемптон» хочет успеть назначить главного тренера до матча Премьер-лиги с «Челси», который состоится в субботу. Как сообщает The Athletic, всё идёт к тому, что новым рулевым «святых» станет Джесси Марш. Недавно этот 49-летний американский специалист был уволен из «Лидса» по причине неудовлетворительных результатов.

На текущий момент «Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. На днях «святые» отправили в отставку Натана Джонса.

«Саутгемптон» начнёт гостевой матч Премьер-лиги против «Челси» 18 января в 18:00 по московскому времени.