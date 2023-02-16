Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Деменко: «Мудрик может стать новым Шевченко? Всё возможно»

16 Февраля 2023 • 14:45 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1 1.37 X 4.70 2 9.00
18.02 18:00

Бывший футболист сборной России Максим Деменко оценил шансы Михаила Мудрика заиграть в лондонском «Челси». Напомним, за трансфер украинца «пенсионеры» заплатили донецкому «Шахтёру» 70 миллионов евро.

«Может ли Мудрик стать вторым Шевченко? Андрей тогда попал в свою эпоху — на него играла команда. Вопрос времени, всё возможно», – цитирует Деменко Vprognoze.

За новую команду Мудрик отыграл четыре матча, но не отметился ни одним результативным действием. В этих играх «Челси» в целом забил всего один гол, автором которого стал другой зимний новичок – Жоау Фелиш, который перешёл на правах аренды из мадридского «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Максим Деменко Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
14:45 · Англия. Премьер-лига
Деменко: «Мудрик может стать новым Шевченко? Всё возможно»
14:28 · Англия. Премьер-лига
Нуньес: «Верю, что «Ливерпуль» сможет побороть неудачный период»
14:15 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» считают, что на плохую форму Кукурельи повлияло ограбление 1
14:10 · Англия. Премьер-лига
Конте снова отошёл от работы
14:03 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Тен Хаг оказал мне большое доверие, хочу отплатить ему хорошей игрой»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Не тот результат, которого мы хотели, но команда показала хорошие знаки»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить трансферную цель «Реала»
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов потратить большие деньги на выкуп Фелиша
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» следит за ситуацией с контрактом Рэшфорда 1
12:54 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Челси» потратил столько денег, но не купил форварда»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Терзич: «Наверно, «Челси» выдал лучшее выступление в этом году»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не останется в «Интере» на следующий сезон
11:03 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «МЮ» может усилить «Барселону»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может предложить 100 млн евро за Хвичу
10:52 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Теперь мы должны встать на победный путь»
Все новости
Рекомендуем