Деменко: «Мудрик может стать новым Шевченко? Всё возможно»

Бывший футболист сборной России Максим Деменко оценил шансы Михаила Мудрика заиграть в лондонском «Челси». Напомним, за трансфер украинца «пенсионеры» заплатили донецкому «Шахтёру» 70 миллионов евро.

«Может ли Мудрик стать вторым Шевченко? Андрей тогда попал в свою эпоху — на него играла команда. Вопрос времени, всё возможно», – цитирует Деменко Vprognoze.

За новую команду Мудрик отыграл четыре матча, но не отметился ни одним результативным действием. В этих играх «Челси» в целом забил всего один гол, автором которого стал другой зимний новичок – Жоау Фелиш, который перешёл на правах аренды из мадридского «Атлетико».