Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне начинающий футбольный тренер Уэйн Руни заинтересован в работе в аутсайдере АПЛ – «Саутгемптоне». «Святые», напомним, замыкают турнирную таблицу чемпионата Англии, сейчас клуб с юга страны находится в активном поиске главного тренера, пишет talkSPORT.

Ранее в «Саутгемптоне» попрощались с Натаном Джонсом, который проиграл большинство своих матчей у руля клуба. А в начале сезона клуб также за неудовлетворительные результаты уволил Ральфа Хазенхюттля.

С 2022 года Руни возглавляет клуб МЛС «Ди Си Юнайтед».

Помимо Руни, возглавить клуб может бывший наставник «Лидса» Джесси Марш.