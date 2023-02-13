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Руни заинтересован в работе в «Саутгемптоне» слухи

13 Февраля 2023 • 22:31 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне начинающий футбольный тренер Уэйн Руни заинтересован в работе в аутсайдере АПЛ – «Саутгемптоне». «Святые», напомним, замыкают турнирную таблицу чемпионата Англии, сейчас клуб с юга страны находится в активном поиске главного тренера, пишет talkSPORT.

Ранее в «Саутгемптоне» попрощались с Натаном Джонсом, который проиграл большинство своих матчей у руля клуба. А в начале сезона клуб также за неудовлетворительные результаты уволил Ральфа Хазенхюттля.

С 2022 года Руни возглавляет клуб МЛС «Ди Си Юнайтед».

Помимо Руни, возглавить клуб может бывший наставник «Лидса» Джесси Марш.

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Уэйн Руни Саутгемптон
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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