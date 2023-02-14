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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс: «Мне нравилась каждая минута, которую я отыграл под руководством Поттера»

14 Февраля 2023 • 12:19 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс поделился впечатлениями от работы с Грэмом Поттером. Напомним, английский специалист возглавил «пенсионеров» в сентябре 2022 года, заменив Томаса Тухеля.

«Я толком не успел поработать под началом Грэма, так как большую часть времени восстанавливался после травмы. Тем не менее, мне нравилась каждая минута, которую я отыграл под руководством Поттера», – цитирует Джеймса официальный сайт «Челси».

Ранее появились слухи, согласно которым руководство «Челси» не намерено увольнять Поттера, даже несмотря на то, что команда сейчас идёт на десятом месте в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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