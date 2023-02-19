Поттер: «Тяжёлый период для всех нас»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Челси» потерпел неожиданное поражение от безнадежного аутсайдера турнира - «Саутгемптона». Наставник лондонского клуба, над которым и так сгустились тучи в последнее время, прокомментировал итоги игры. Он был освистан после игры.

- Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. В первом тайме мы сыграли очень плохо. Я могу понять разочарование болельщиков. Но мы должны продолжать работу и пытаться выйти из этой ситуации, - цитирует слова Поттера BBC Sport.

А в следующем туре «Челси» поджидает не кто иной, как «Тоттенхэм».