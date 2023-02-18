Маунт хочет от «Челси» достойную для игрока сборной Англии зарплату

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт продолжает вести переговоры со своим клубом по новому контракту. По информации от журналиста Низара Кинселлы, хавбек требует от руководства клуба зарплату, которая достойна для игрока сборной Англии.

Маунт уже несколько лет выступает за основной состав «Челси», но при этом получается всего 92 тысячи евро в неделю. Футболист считает, что достоин куда большего оклада. Мэйсон занимает 23 место в зарплатной ведомости «синих».

Ранее ходили слухи, что за ситуацией с контрактом Маунта пристально следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Соглашение англичанина с «Челси» заканчивается летом 2024 года.