«Челси» забил всего четыре гола в 2023 году

Лондонскому «Челси» удалось поразить ворота соперников в 2023 году всего лишь четыре раза. Притом, подопечные Грэма Поттера успели сыграть в новом календарном году уже девять матчей, делится фактом Opta. В пяти сыгранных встречах «синие» и вовсе не смогли поразить ворота оппонентов.

Накануне вечером лондонцы гостили в Дортмунде у «Боруссии» и потерпели поражение с минимальным счётом – 0:1. Единственный гол матча забил Карим Адейеми.

Ответная встреча «аристократов» против «шмелей» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в Лондоне.

Напомним, что в АПЛ подопечные Поттера идут на 10-й строчке, потратив зимой на трансферы больше всех в мире.