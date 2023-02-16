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«Челси» забил всего четыре гола в 2023 году

16 Февраля 2023 • 01:39 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1 1.37 X 4.70 2 9.00
18.02 18:00

Лондонскому «Челси» удалось поразить ворота соперников в 2023 году всего лишь четыре раза. Притом, подопечные Грэма Поттера успели сыграть в новом календарном году уже девять матчей, делится фактом Opta. В пяти сыгранных встречах «синие» и вовсе не смогли поразить ворота оппонентов.

Накануне вечером лондонцы гостили в Дортмунде у «Боруссии» и потерпели поражение с минимальным счётом – 0:1. Единственный гол матча забил Карим Адейеми.

Ответная встреча «аристократов» против «шмелей» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 марта в Лондоне.

Напомним, что в АПЛ подопечные Поттера идут на 10-й строчке, потратив зимой на трансферы больше всех в мире.

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Челси
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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