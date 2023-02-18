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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уорд-Праус приблизился к рекорду Бекхэма

18 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать
Челси
0:1
Саутгемптон
окончен

В одном из субботних матчей чемпионата Англии встречаются «Челси» и «Саутгемптон». Гости с юга Англии смогли открыть счёт перед перерывом – со штрафного забил Джеймс Уорд-Праус. Теперь на его счету 17 голов со штрафных в Английской премьер-лиге.

В эпоху Премьер-лиги только один футболист забивал со штрафных ударов больше, чем Джеймс Уорд-Праус. Речь идёт о Дэвиде Бекхэме – экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отличался со штрафных в АПЛ 18 раз. На этот факт обращают внимание гуру статистики из Opta.

Любопытно, что каждый из 8 своих последних голов в АПЛ со штрафных Джеймс Уорд-Праус забивал в выездных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус
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