Уорд-Праус приблизился к рекорду Бекхэма

В одном из субботних матчей чемпионата Англии встречаются «Челси» и «Саутгемптон». Гости с юга Англии смогли открыть счёт перед перерывом – со штрафного забил Джеймс Уорд-Праус. Теперь на его счету 17 голов со штрафных в Английской премьер-лиге.

В эпоху Премьер-лиги только один футболист забивал со штрафных ударов больше, чем Джеймс Уорд-Праус. Речь идёт о Дэвиде Бекхэме – экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отличался со штрафных в АПЛ 18 раз. На этот факт обращают внимание гуру статистики из Opta.

Любопытно, что каждый из 8 своих последних голов в АПЛ со штрафных Джеймс Уорд-Праус забивал в выездных матчах.