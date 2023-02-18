Поттер: «Я очень рад за Кулибали, он отлично сыграл против «Боруссии»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер похвалил центрального защитника Калиду Кулибали за игру в матче против дортмундской «Боруссии» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, англичане проиграли эту игру на выезде со счётом 0:1.

«Я очень рад за Кулибали. Он провёл первый матч после долгого отсутствия, но сыграл отлично и не выделялся среди других игроков. У них с Силвой хорошая связь, которая добавляет команде много опыта. Выступление Калиду отразило то, насколько большим профессионалом он является», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Перед матчем с «Боруссией» Кулибали около месяца не появлялся на поле в футболке «Челси».