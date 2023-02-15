Аспиликуэта: «Моя роль — помогать новичкам в адаптации»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о трансферной кампании команды текущей зимой.

«Моя роль — помогать новичкам в адаптации, чтобы они могли проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества на поле. Мне нравится рассказывать игрокам, что такое «Челси», и показывать им завоеванные трофеи, которые клуб снова хочет выиграть», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 31 очко в 22 встречах.