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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта: «Моя роль — помогать новичкам в адаптации»

15 Февраля 2023 • 23:10 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
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18.02 18:00

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о трансферной кампании команды текущей зимой.

«Моя роль — помогать новичкам в адаптации, чтобы они могли проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества на поле. Мне нравится рассказывать игрокам, что такое «Челси», и показывать им завоеванные трофеи, которые клуб снова хочет выиграть», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 31 очко в 22 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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