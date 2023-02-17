«Ливерпуль» прилагает максимальные усилия для подписания Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт – одна из главных целей «Ливерпуля» на предстоящее лето.

Переговоры 24-летнего футболиста с лондонцами по новому контракту зашли в тупик. За последние недели стороны так и не достигли прогресса в обсуждениях, что привлекло интерес к хавбеку сборной Англии со стороны других грандов Премьер-лиги. Об интересе «Ливерпуля» уже сообщалось раньше, теперь же издание Daily Mail утверждает, что мерсисайдцы настроены крайне решительно и сделают всё возможное, чтобы переход состоялся летом. Наставник Юрген Клопп рассчитывает значительно усилить среднюю линию своей команды в межсезонье.

Стоимость Мэйсона Маунта оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.