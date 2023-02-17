Оби Микель: «Моуринью однажды довёл Салаха до слёз в раздевалке»

Полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микель поделился воспоминаниями об эпизоде с участием бывшего тренера команды Жозе Моуринью и нападающего Мохамеда Салаха.

«Моуринью однажды сорвался на Мохамеде и сказал ему, что тот недостаточно хорошо сыграл. Жозе добавил, что меняет его в перерыве. Салах остался в раздевалке в слезах. Я не мог себе представить, что Мохамед в будущем станет таким игроком», – сказал Оби Микель в эфире радиопередачи Dubai Eye.

Напомним, Салах выступал за «Челси» с 2014 по 2015 год. До перехода в команду египтянин трижды забивал в ворота «синих» в четырёх еврокубковых матчах.