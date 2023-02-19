Джеймс Уорд-Праус вплотную приблизился к рекорду Бекхэма

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Челси» потерпел неожиданное поражение от безнадежного аутсайдера турнира - «Саутгемптона». Единственный мяч встречи был забит со штрафного - это сделал известный мастер подобных дел Джеймс Уорд-Праус.

Для полузащитника «Саутгемптона» это был уже семнадцатый гол в АПЛ, забитый прямым ударом со штрафного. Впереди лишь Дэвид Бэкхем с 18-ю голами, но до его рекорда Уорд-Праусу остался лишь один мяч. А третью строчку делят трое - Джанфранко Дзола, Криштиану Роналду и Тьерри Анри, но у них «лишь» по двенадцать голов.