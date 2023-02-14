Джеймс: «Мы могли сыграть лучше в матче с «Вест Хэмом»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс поделился впечатлениями от лондонского дерби с «Вест Хэмом», которое закончилось в прошлую субботу вничью 1:1. За «пенсионеров» первым голом отметился нападающий Жоау Фелиш, а Энцо Фернандес записал на свой счёт результативную передачу.

«Это был необычный матч. У нас были позитивные эпизоды, но мы явно могли сыграть лучше. Думаю, со временем мы добьёмся прогресса и ничьи превратятся в победы», – цитирует Джеймса Football Daily.

Напомним, в последних 13 матчах Английской премьер-лиги «Челси» добыл всего две победы. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице и рискует не финишировать в зоне Лиги чемпионов впервые с 2018 года.