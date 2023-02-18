Опять фиаско: «Челси» умудрился проиграть последней команде АПЛ

В 24-м туре Премьер-лиги «Челси», попавший в череду плохих результатов, играл дома против главных аутсайдеров из «Саугтемптона». Удивительно, но большого перевеса у «синих» не было, а итог оказался не в их пользу. Уже на третьей минуте гости могли открыть счет, Камалдин Сулемана не смог пробить голкипера, а добивание блокировано. В компенсированное время первого тайма лондонцы пропустили со штрафного - Джеймс Уорд-Праус перебросил стенку и направил мяч в нижний левый угол ворот - 0:1. В середине второго тайма у фаворита был супершанс, но удары Рахима Стерлинга на ленточке останавливали защитники.
Очередной невнятный матч «Челси» оставил его на 10-м месте, соперник всё ещё последний.
Протокол игры
|45'Уорд-Праус Джеймс (0:1)
Аррисабалага Кепа• 87'Аспиликуэта Сесар84' (Галлахер Конор (84') •Кулибали Калиду 4'46' (Стерлинг Рахим (46') •Бадьяшиль Бенуа•Чилуэлл Бен84' (Чалоба Трево (84') •Ковачич Матео• 90'Фернандес Энцо•Мадуэке Нони64' (Хаверц Кай (64') •Фелиш Жоау•Маунт Мэйсон64' (Мудрик Михаил (64') •Фофана Датро46' (Фофана Уэсли (46')
Запасные: Беттинелли Маркус•Холл Льюис•Закария Денис
Базуну Гэвин•Мэйтленд-Найлс Эйнсли90' (Лянко Войнович (90') •Беднарек Ян•Белла-Кочап Армель• 16'Перро Ромен• 90'Армстронг Стюарт 45'59' (Армстронг Адам (59') •Уорд-Праус Джеймс• 90'Лавия Ромео 87'87' (Алькарас Карлос (87') •Эльюнусси Мохамед87' (Диалло Ибраима (87') •Сулемана Камалдин59' (Мара Секу (59') • 75'Онуачу Пол59' (Уолкотт Тео (59')
Запасные: Уокер-Питерс Кайл•Кабальеро Вилли•Дженепо Мусса
18 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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