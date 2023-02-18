Опять фиаско: «Челси» умудрился проиграть последней команде АПЛ

В 24-м туре Премьер-лиги «Челси», попавший в череду плохих результатов, играл дома против главных аутсайдеров из «Саугтемптона». Удивительно, но большого перевеса у «синих» не было, а итог оказался не в их пользу. Уже на третьей минуте гости могли открыть счет, Камалдин Сулемана не смог пробить голкипера, а добивание блокировано. В компенсированное время первого тайма лондонцы пропустили со штрафного - Джеймс Уорд-Праус перебросил стенку и направил мяч в нижний левый угол ворот - 0:1. В середине второго тайма у фаворита был супершанс, но удары Рахима Стерлинга на ленточке останавливали защитники.

Очередной невнятный матч «Челси» оставил его на 10-м месте, соперник всё ещё последний.