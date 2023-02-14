Марш провёл переговоры с руководством «Саутгемптона»

Наставник Джесси Марш может получить новую работу в Премьер-лиге уже в скором времени.

6 февраля американский специалист был уволен с должности главного тренера «Лидса», отработав в клубе чуть менее года. Как стало известно на днях, Марш является одним из основных претендентов на пост рулевого «Саутгемптона», и теперь, как сообщает инсайдер Николо Скира, именно он считается основным кандидатом на получение работы. В понедельник стороны провели встречу, на которой обсудили потенциальное сотрудничество.

Прежним главным тренером «святых» был Ральф Хазенхюттль, отправленный в отставку в ноябре.