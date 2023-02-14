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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Челси» не сильно хотел Гакпо, приоритетной целью клуба всегда был Мудрик»

14 Февраля 2023 • 10:48 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Журналист Фабрицио Романо опроверг слухи о том, что «Челси» больше хотел заполучить Коди Гакпо, а не Михаила Мудрика. Напомним, нидерландец в конечном итоге перебрался из ПСВ в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. Вчера Коди забил свой дебютный гол за мерсисайдцев в дерби против «Эвертона».

«Челси» лишь сообщили условия сделки по Гакпо, но далее клуб не предпринимал никаких действий. Руководство не сильно хотело этот трансфер. Главной целью команды всегда был Михаил Мудрик», – написал Романо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мудрик обошёлся «Челси» в сумму в размере 70 миллионов евро. Если «синие» в ближайшие годы выиграют АПЛ или Лигу чемпионов, цена сделки возрастёт до 100 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Фабрицио Романо Коди Гакпо Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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