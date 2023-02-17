Поттер: «Скорее всего, Чилуэлл и Стерлинг будут в заявке на матч с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии здоровья Рахима Стерлинга и Бен Чилуэлла. Напомним, последний получил небольшой ушиб в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд, который состоялся в среду. Что касается Стерлинга, англичанин не выходил на поле после возвращения в матче с «Фулхэмом» в начале февраля.

«Скорее всего, Чилуэлл и Стерлинг попадут в итоговую заявку на матч с «Саутгемптоном». Они показали позитивные признаки в последнее время. Позже они проведут ещё одну тренировку с командой», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» в последних 13 матчах во всех турнирах добыл всего две победы. Команда находится на десятом месте в чемпионате Англии.