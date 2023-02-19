Исполняющий обязанности наставника «Саутгемптона»: «Мы всю неделю готовились»

В матче двадцать четвертого тура английского чемпионата лондонский «Челси» потерпел неожиданное поражение от безнадежного аутсайдера турнира - «Саутгемптона». Успех команды прокомментировал Рубен Селлес, временный наставник клуба.

- Я был уверен, что мы можем сделать это, всю неделю готовились. Сегодня мы смотрелись именно так, как я хотел увидеть. У нас отличная команда, которой я горжусь. Может, это чуть громко, но мы победили, и мы должны мыслить соответствующим образом. Мы - команда Премьер-лиги. Нас не должно интересовать, что там делает «Лидс» или «Эвертон», мы просто должны смотреть за своими делами, - цитирует слова Селлеса Sky Sports.