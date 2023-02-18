Фелиш год назад мог оказаться в «Барселоне»

Нападающий лондонского «Челси» Жоау Фелиш в январе 2022 года мог оказаться в каталонской «Барселоне». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» согласовали с мадридским «Атлетико» сумму трансфера за 70 миллионов евро. Тем не менее, сделку не удалось провернуть, так как «Барселона» не смогла бы зарегистрировать футболиста из-за финансовых проблем.

Напомним, Фелиш недавно присоединился на правах аренды из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси», за который уже успел отметиться дебютным голом. Ходят слухи, что если «пенсионеры» захотят выкупить португальца на постоянной основе, он будет стоить в районе 120-130 миллионов евро.