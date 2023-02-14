Кулибали оказалось сложно адаптироваться к «Челси»

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали до сих пор имеет проблемы с адаптацией к новой команде. По информации от журналиста Саймона Джонсона, сенегалец до сих пор не может приспособиться к Английской премьер-лиге.

Тем не менее, если верить источнику, Кулибали сохраняет позитив насчёт своего будущего. Сейчас Калиду наслаждается жизнью в Лондоне и даже планирует подыскать себе новый дом.

Напомним, Кулибали присоединился к «Челси» из «Наполи» перед стартом нынешнего сезона. Сейчас ходят слухи, что в конце кампании футболист может вернуться в Серию А и подписать контракт с «Интером», который ищет замену Милану Шкриньяру.