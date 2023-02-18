Сразу 4 игрока «Челси» пропустят сегодняшний матч с «Саутгемптоном»

Лондонский «Челси» будет вынужден обойтись без четырёх игроков в сегодняшнем матче Английской премьер-лиги против «Саутгемптона», который состоится на «Стэмфорд Бридж» в 18:00 по московскому времени.

По информации от The Athletic, игру пропустят три защитника – Марк Кукурелья, Рис Джеймс и Тьяго Силва, а также полузащитник Хаким Зиеш. Если Джеймсу и Силве решили предоставить отдых, то по Кукурелье и Зиешу пока ничего неизвестно.

«Челси» в данный момент располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль», имеющий матч в запасе, опережает «пенсионеров» на одно очко.