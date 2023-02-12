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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» уволил Натана Джонса с поста главного тренера

12 Февраля 2023 • 13:22 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
18.02 18:00

Натан Джонс покинул пост главного тренера «Саутгемптона». Об этом «святые» сообщили на своем официальном сайте.

Вместе с 49-летним специалистом команду покинули тренеры Крис Коэн и Алан Шихан. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Рубен Селлес, который будет готовить «Саутгемптон» к предстоящей игре против «Челси».

«Святые» занимают последнее (20) место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 15 очков за 22 встречи.

Матч 24-го тура Английской премьер-лиги «Челси» - «Саутгемптон» состоится 18 февраля, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Натан Джонс Рубен Селлес Алан Шихан Крис Коэн
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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