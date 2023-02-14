Гросс: «Мы удивлены, что Поттер испытывает проблемы в «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс заявил, что его партнёров удивляют проблемы бывшего тренера команды Грэма Поттера в лондонском «Челси». Напомним, «пенсионеры» сейчас идут на десятом месте в Английской премьер-лиге, тогда как «чайки» под руководством Роберто де Дзерби располагаются на шестой строчке.

«Мы удивлены, что Поттер испытывает проблемы в «Челси». Думаю, ему нужно дать время. Грэм является отличным тренером и должен справиться с ситуацией. Поттер из тех тренеров, которые придают большое значение человеческим отношениям», – цитирует Гросса журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.