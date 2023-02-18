Поттер: «Кукурелья должен научиться справляться с критикой»

Наставник «Челси» Грэм Поттер в очередной раз ответил на вопрос о критике в адрес Марка Кукурельи.

Болельщики лондонского гранда открыто выражают недовольство игрой испанского защитника, приобретённого прошлым летом из «Брайтона» более чем за 65 млн евро. В недавнем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» Кукурелью вновь освистали.

«Учитывая результаты команды и наше текущее положение, очевидно, что на кого-то обрушится основная доля критики. Нравится нам это или нет, но именно так это и работает.

Без болельщиков нет клуба, и они имеют право на своё мнение. Марк – взрослый парень, он всё понимает. Он должен научиться легче переносить это, и мы постараемся ему помочь», – цитирует Скотт Троттер рулевого «синих».