Поттер высказался о ситуации Маунта

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о ситуации полузащитника Мэйсона Маунта.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Мэйсон Маунт не соглашается продлевать контракт с «Челси» - игрока якобы не устраивает предложенная зарплата. На этом фоне интерес к Маунту проявляют несколько клубов Премьер-лиги.

«Всегда сложно комментировать такие вещи. Лучше оставлю это Мэйсону и клубу. Конечно, с Маунтом здорово работать, это важный игрок. Надеюсь, ситуация разрешится», - сказал Поттер журналистам.

Действующий контракт Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитан до средины 2024 календарного года.