Поттер: «Чилуэлл получил ушиб за 5 минут до замены»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что левый защитник команды получил ушиб за 5 минут до замены в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, «пенсионеры» проиграли первую игру на «Сигнал Идуна Парк» со счётом 0:1.

«Чилуэлл получил удар за 5 минут до замены. Он только восстановился после травмы, поэтому мы всё равно хотели предоставить ему максимум 60-70 минут. В Лондоне мы его дополнительно обследуем, но я не думаю, что случилось что-то серьёзное», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 18 февраля, когда сыграет с аутсайдером Английской премьер-лиги в лице «Саутгемптона».