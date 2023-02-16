Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Чилуэлл получил ушиб за 5 минут до замены»

16 Февраля 2023 • 10:40 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1 1.37 X 4.60 2 9.00
18.02 18:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что левый защитник команды получил ушиб за 5 минут до замены в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, «пенсионеры» проиграли первую игру на «Сигнал Идуна Парк» со счётом 0:1.

«Чилуэлл получил удар за 5 минут до замены. Он только восстановился после травмы, поэтому мы всё равно хотели предоставить ему максимум 60-70 минут. В Лондоне мы его дополнительно обследуем, но я не думаю, что случилось что-то серьёзное», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 18 февраля, когда сыграет с аутсайдером Английской премьер-лиги в лице «Саутгемптона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
11:03 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «МЮ» может усилить «Барселону»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может предложить 100 млн евро за Хвичу
10:52 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Теперь мы должны встать на победный путь»
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала сумму, за какую продаст Забитцера в «Манчестер Юнайтед»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Чилуэлл получил ушиб за 5 минут до замены»
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в Испании
10:31 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «До сих пор жалею, что в своё время не перешёл в «Реал»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик не отметился голевыми действиями в четырёх матчах «Челси»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Абидаль: «Я горжусь такими футболистами, как Аршавин»
08:46 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Челси» настроен выигрывать трофеи»
08:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Де Йонг – классный игрок, он усилит любую команду»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в АПЛ 1
08:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о чемпионской гонке после победы над «Арсеналом»
07:51 · Англия. Премьер-лига
Холанн ответил на вопрос о своей голевой засухе
07:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» снова хочет защитника «Байера»
Все новости
Рекомендуем