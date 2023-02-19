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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: Проблема не во мне

19 Февраля 2023 • 11:04 Комментировать (3)
Челси
0:1
Саутгемптон
окончен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на критику в свой адрес после поражения в матче 24-го тура АПЛ от «Саутгемптона» (0:1).

«Наверняка есть люди, которые считают, что проблема во мне, но я так не считаю. Однако я не такой высокомерный, чтобы запрещать им высказывать свое мнение», — приводит слова Поттера Evening Standard.

Специалист считает, что после поражения на своем поле любая критика понятна, но у команды непростая ситуация.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 31 очко за 23 матча.

В следующем туре подопечные Поттера встретятся в дерби с «Тоттенхэмом». Игра состоится 26 февраля в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Грэм Поттер
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Комментарии (3)
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slain
19 Февраля 2023 в 11:42
Ну так-то он прав) пригласили чувака из Брайтона, получайте результат как в Брайтоне)
160si
19 Февраля 2023 в 11:25
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
NOBODY
19 Февраля 2023 в 11:15
"Поттер: Проблема не во мне"...... - Это все Воландеморт!!!
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