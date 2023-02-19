Поттер: Проблема не во мне

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер отреагировал на критику в свой адрес после поражения в матче 24-го тура АПЛ от «Саутгемптона» (0:1).

«Наверняка есть люди, которые считают, что проблема во мне, но я так не считаю. Однако я не такой высокомерный, чтобы запрещать им высказывать свое мнение», — приводит слова Поттера Evening Standard.

Специалист считает, что после поражения на своем поле любая критика понятна, но у команды непростая ситуация.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 31 очко за 23 матча.

В следующем туре подопечные Поттера встретятся в дерби с «Тоттенхэмом». Игра состоится 26 февраля в 16:30 по мск.