«Челси» может отдать Маунта «Атлетико», чтобы получить скидку для трансфера Фелиша

Лондонский «Челси» уже сейчас изучает возможность выкупа нападающего Жоау Фелиша на постоянной основе. Напомним, португалец выступает за «пенсионеров» на правах аренды из мадридского «Атлетико» до конца сезона.

По информации от журналиста Давида Медины, «Челси» готов отдать мадридскому «Атлетико» своего полузащитника Мэйсона Маунта, у которого летом 2024 года заканчивается контракт с лондонским клубом. «Челси» хочет пойти на этот шаг, чтобы получить значительную скидку за Фелиша, которого «матрасники» оценивают в 120-130 миллионов евро.

Фелиш отметился одним голом за «Челси» в трёх матчах во всех турнирах. В двух из этих игр португалец получал награду лучшему футболисту матча.