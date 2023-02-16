Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может отдать Маунта «Атлетико», чтобы получить скидку для трансфера Фелиша

16 Февраля 2023 • 15:22 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1 1.37 X 4.60 2 9.00
18.02 18:00

Лондонский «Челси» уже сейчас изучает возможность выкупа нападающего Жоау Фелиша на постоянной основе. Напомним, португалец выступает за «пенсионеров» на правах аренды из мадридского «Атлетико» до конца сезона.

По информации от журналиста Давида Медины, «Челси» готов отдать мадридскому «Атлетико» своего полузащитника Мэйсона Маунта, у которого летом 2024 года заканчивается контракт с лондонским клубом. «Челси» хочет пойти на этот шаг, чтобы получить значительную скидку за Фелиша, которого «матрасники» оценивают в 120-130 миллионов евро.

Фелиш отметился одним голом за «Челси» в трёх матчах во всех турнирах. В двух из этих игр португалец получал награду лучшему футболисту матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника «МЮ»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Лоди не вернётся в «Атлетико», пока команду тренирует Симеоне
16:17 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Лично для меня, «МЮ» и «Барселона» – два самых больших клуба в мире»
16:14 · Англия. Премьер-лига
Реднапп готов возобновить тренерскую карьеру ради «Лидса»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Большое количество травм повлияло на результаты «Ливерпуля»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Нуньес: «Думаю, Гакпо сможет осчастливить болельщиков «Ливерпуля»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вполне может оказаться летом в «Барселоне»
15:44 · Англия. Премьер-лига
В ФИФА поступила жалоба на переход Алонсо в «Барселону»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Уверен, «Ювентус» может выиграть Лигу Европы»
15:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен наказать хулиганов, ФА тоже подключилась
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Маунта «Атлетико», чтобы получить скидку для трансфера Фелиша
15:16 · Англия. Премьер-лига
Рафинья: «Всегда говорил своей семье, что хотел бы видеть Каземиро в своей команде»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала» бросали предметы в де Брёйне – футболист отреагировал 2
14:45 · Англия. Премьер-лига
Деменко: «Мудрик может стать новым Шевченко? Всё возможно»
14:28 · Англия. Премьер-лига
Нуньес: «Верю, что «Ливерпуль» сможет побороть неудачный период»
Все новости
Рекомендуем