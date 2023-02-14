Дюрица — о возможном переезде Захаряна в АПЛ: «В «Челси» сидят люди, которые понимают в футболе»

Экс-игрок «Локомотива» Ян Дюрица ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Если «Челси» интересуется Захаряном, то уверен, он сможет перейти в лондонский клуб этим летом. Почему нет? Не видел всех матчей Арсена, но в «Челси» сидят люди, которые понимают в футболе», — приводит слова Дюрицы Sport24.

Эксперт отметил, что дальше все будет зависеть от самого Захаряна, ему придется справиться с большим давлением и серьезной конкуренцией в «Челси».

В текущем сезоне Захарян забил три гола и сделал шесть ассистов в 22 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.