В «Челси» готовятся к расставанию с Маунтом

Переговоры «Челси» и Мэйсона Маунта по новому контракту пока не увенчались успехом.

Нынешнее соглашение 24-летнего футболиста истекает по окончании следующего сезона, и в «Челси», по слухам, уже предложили хавбеку новый долгосрочный договор. По информации журналиста Майка Макграта, с недавних пор руководство лондонцев утратило оптимизм в данном вопросе – некоторые официальные лица клуба уже смирились с неизбежностью скорого ухода звёздного воспитанника.

В активе Мэйсона Маунта шесть голевых передач и три забитых мяча в 29 матчах за «Челси» во всех соревнованиях в текущей кампании.