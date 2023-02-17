Бёли связался с окружением Неймара, чтобы обсудить трансфер игрока в «Челси»

Совладелец «Челси» Тодд Бёли связался с окружением нападающего «ПСЖ» Неймара, чтобы обсудить потенциальный переход бразильца в стан «пенсионеров». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Санти Ауна.

По сведениям источника, Бёли обсудил разные варианты, чтобы провернуть трансфер Неймара на «Стэмфорд Бридж». Как и сообщалось ранее, «ПСЖ» хочет избавиться от 31-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года и до сих пор является самым дорогим игроком в истории футбола с ценником в размере 222 миллионов евро.