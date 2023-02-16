Фердинанд: «Челси» потратил столько денег, но не купил форварда»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал главную проблему лондонского «Челси». Напомним, после исключения из заявки на Лигу чемпионов Пьера-Эмерика Обамеянга, в обойме «синих» нет ни одного чистого нападающего.

«Челси» умудрился потратить столько денег на трансферном рынке, но в команде до сих пор нет чистой «девятки». В этом главная проблема клуба», – цитирует Фердинанда журналист Саймон Джонсон в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Челси» постарается купить нового форварда в летнее трансферное окно. Кандидатами для руководства являются Виктор Осимхен из «Наполи» и Айвен Тоуни из «Брентфорда».